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Собянин обещал обеспечить транспортную доступность создающегося кластера МГУ

Москва
25 января, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По словам мэра столицы, "в 2019-2020 годах будут открыты две станции третьего пересадочного подземного контура метро"
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал обеспечить транспортную доступность создающегося кластера МГУ.

"В ближайшие дни откроются две новые станции метро - Раменское и Ломоносовский проспект на Солнцевской ветке, это один из самых протяженных радиусов в Москве", - сказал градоначальник на заседании попечительского совета МГУ, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По его словам, "в 2019-2020 годах будут открыты две станции третьего пересадочного подземного контура метро". Собянин отметил, что этот проект будет, в том числе, ориентирован и на МГУ.

"Таким образом транспортная доступность этого мощного университетского центра будет обеспечена полностью", - заверил он.

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