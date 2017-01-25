Определены финалисты конкурса на разработку облика новых станций московского метро

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Жюри определило финалистов открытого конкурса на разработку архитектурно- художественных концепций трех станций московского метрополитена "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Москомархитектуры

"Компетентное жюри, председателем которого стал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, определило пятерки финалистов по каждой из трех станций", - рассказал представитель пресс-службы.

Так в конкурсе по станции "Шереметьевская" во втором этапе этапе борьбу продолжат архитектурные бюро "Ai architects" (Россия), "Vertex architects" (Россия), "Blank architects" (Россия), "UNK project" (Россия), и консорциум "Pride + Estudio A3" (Россия, Аргентина)

В конкурсе по станции "Ржевская" за победу будут бороться архбюро "Поле-дизайн" (Россия), "Бородавченко и партнеры" (Россия), "Blank architects" (Россия), "ПланАР" (Россия) и консорциум: "ИТР+ДС +ЛЮДИАРХИТЕКТС" (Россия, Германия).

Среди тех кто примет участие в финале по станции "Стромынка" "UNK project" (Россия), "MAP Architects" (Россия), "Ai architects" (Россия), "VOX architects" (Россия) и "Т+Т Архитектс" (Россия).

Победители конкурса будут определены 4 апреля 2017 года.

Условия конкурса

Представитель пресс-службы напомнил, что на этом этапе конкурса каждый финалист получит вознаграждение в размере 400 тысяч рублей с учетом всех налогов и сборов. Как ранее, сообщил глава столичного стройкомлекса Марат Хуснуллин "опыт проведения архитектурных конкурсов по определению облика станций метро зарекомендовал себя положительно, и такая практика будет продолжена впредь".

"Архитектурные конкурсы привлекают новые интересные идеи в оформлении метрополитена. Тем более, что конкурсы открыты для всех желающих", - подчеркнул он. По словам Хуснуллина, основной задачей конкурса является поиск оптимального архитектурно-художественного решения для интерьеров пассажирских зон и входных павильонов станций.

В пресс-службе напомнили, что конкурс стартовал 15 ноября 2016 года. Первоначально свои заявки прислали 477 архитектурных команд. По итогам предварительного отбора 56 заявок из России, Великобритании, Латвии, Италии, Армении, Аргентины, Португалии, Венгрии, Германии были признаны соответствующими требованиям конкурса и допущены к борьбе.

В пресс-службе также напомнили что станция "Шереметьевская" расположится на пересечении Сущевского вала и 2-й улицы Марьиной Рощи, с нее будет осуществляется пересадка на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии.

Станция "Ржевская" будет иметь два вестибюля с выходами на платформу "Ржевская" и на Рижскую площадь с пересадкой на станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии. Станция "Стромынка" будет иметь выходы к главному входу парка Сокольники, на улицу Стромынка, с нее будет осуществляться пересадка на станцию "Сокольники" Сокольнической линии.