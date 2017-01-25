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Московские единороссы представили свою программу перед муниципальными выборами

Москва
25 января, 15:14 UTC+3
К основным направлениям работы относятся вопросы экологии, налаживание обратной связи с избирателями, а также качество обслуживания в сфере ЖКХ
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вопросы капитального ремонта жилья, социальной защиты, экологии, развития транспорта станут основными направлениями работы московских единороссов во время избирательной муниципальной кампании 2017 года. Об этом во время встречи с муниципальными депутатами от партии сообщил секретарь Московского городского отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский.

"Основные направления нашей работы в текущий предвыборный период - это расширение мер капитального ремонта в отношении ветхого жилья, развитие системы общественного транспорта, а именно - адаптация его под нужды конкретных районов. Также мы будем уделять внимание адаптации общественного пространства районов к нуждам людей с ограниченными возможностями, соцзащита - важнейший приоритет "Единой России", - сказал Метельский.

Кроме того, по его словам, к основным направлениям работы относятся вопросы экологии, налаживание обратной связи с избирателями, качество обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы будем осуществлять контроль над системой муниципальных закупок. Также мы будем продолжать заниматься проектом "Безопасный город", наша задача - сделать Москву одним из самых безопасных городов в мире. Среди других приоритетных вопросов - продвижение здорового образа жизни, популяризация спорта", - добавил Метельский.

Выборы муниципальных депутатов Москвы должны пройти в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Порядка 1,8 тыс. членов советов будут выбирать 124 муниципальных образования столицы, за исключением муниципального округа Щукино. Полномочия депутатов последнего равняются четырем годам, а не пяти, и истекли в 2016 году. Выборы муниципальных депутатов Щукина прошли 19 сентября одновременно с выборами в Госдуму VII созыва.

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