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Предвыборную программу столичного отделения "Единой России" сформируют в конце февраля

Москва
25 января, 15:57 дата обновления: 25 января, 16:11 UTC+3
Выборы муниципальных депутатов Москвы должны пройти в единый день голосования 10 сентября
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Окончательный вариант предвыборной программы отделения "Единой России" на период избирательной кампании 2017 года по выборам муниципальных депутатов будет сформирован к концу февраля. Об этом в среду во время встречи с муниципальными депутатами от партии сообщил секретарь Московского городского отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский.

"Окончательно программу нашу мы сформируем к концу февраля, пока предлагаю создать рабочую группу во главе с Олегом Смолкиным (руководителем исполкома Московского городского отделения партии "Единая Россия"), которая учтет все предложения от муниципальных депутатов", - сказал Метельский.

Ранее Метельский назвал основные направления работы в период подготовки к муниципальным выборам, которые лягут в основу предвыборной программы партии. Речь идет о расширении мер капитального ремонта в отношении ветхого жилья, развитии системы общественного транспорта, адаптации его под нужны конкретных районов, адаптации общественного пространства районов к нуждам людей с ограниченными возможностями, о вопросах экологии, которые объединены под названием "Зеленый двор", о повышении открытости партии и налаживании обратной связи с избирателями, о повышении контроля над системой муниципальных закупок и др.

Метельский также подчеркнул, что внутрипартийное голосование по кандидатам на муниципальные пройдет в марте - апреле.

"Партийное голосование в Москве будет проходить в соответствие с уставом. Я думаю, что где-то в районе марта - апреля", - сказал Метельский.

В настоящий момент из 1582 муниципальных депутатов Москвы 847 человек состоят в партии, 11 являются сторонниками партии. Всего на учете в местных отделениях партии состоят более 14 тыс. сторонников "Единой России".

Выборы муниципальных депутатов Москвы должны пройти в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Порядка 1800 членов советов будут выбирать 124 муниципальных образования столицы, за исключением муниципального округа Щукино. Полномочия депутатов последнего равняются четырем годам, а не пяти, и истекли в 2016 году. Выборы муниципальных депутатов Щукина прошли 19 сентября одновременно с выборами в Госдуму VII созыва.

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