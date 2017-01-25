Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Средняя сумма взятки в Подмосковье в 2016 году превысила 1 млн рублей

Москва
25 января, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
На территории Московской области в прошлом году выявлено 76 случаев получения взятки должностными лицами
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средняя сумма взятки должностному лицу в Подмосковье в 2016 году выросла в 3,5 раза и превысила 1 миллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области Александр Бутковский.

"Средняя сумма взятки за прошлый год возросла в 3,5 раза и составила свыше 1 миллиона рублей", - сказал он на круглом столе в Мособлдуме.

По его словам, в 2016 году на территории Московской области выявлено 76 случаев получения взятки различными должностными лицами и 16 фактов посредничества взяточничеству.

Всего, сообщил Бутковский, в прошлом году в регионе было зафиксировали 337 должностных преступлений, более 250 человек привлечены к уголовной ответственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Дождь": Сечин опроверг использование "мигалки" на незаконных основаниях
2
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
3
Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным
4
Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов
5
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
6
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
7
В Татарстане предотвращен теракт на заводе, выпускающем стратегические бомбардировщики
Темы дня
Реклама