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Обновленный детский зоопарк откроется в Москве к весне 2018 года

Москва
25 января, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 25 января./ТАСС
Планируется снести ветхие строения, проложить инженерные коммуникации, построить вольеры для животных, создать инфраструктуру для отдыха и образовательной деятельности и благоустроить территорию
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МОСКВА, 25 января./ТАСС/. Проект реконструкции детского зоопарка, расположенного в части Московского зоопарка, примыкающей к Садовой-Кудринской улице, утвержден Москомархитектурой. Как сообщается на сайте столичной мэрии, согласно проекту, планируется снести ветхие строения, проложить инженерные коммуникации, построить вольеры для животных, создать инфраструктуру для отдыха и образовательной деятельности, благоустроить территорию.

"В детском зоопарке появится павильон информационного центра со стеклянным помещением кафе. Со стороны центральной аллеи широкая лестница будет вести на крышу павильона - к ещё одному месту отдыха. Позади здания оборудуют детскую площадку", - уточняется в сообщении.

Фасады павильона сделают необычными: поверх остекления их украсят ярко-оранжевыми металлическими трубами. Решетку из таких же труб разместят и вокруг овального стеклянного павильона, предназначенного для выставок и продажи сувениров. Проектом предусмотрено строительство здания фермы с хозяйственным двором, где можно будет погладить и покормить домашних животных. На противоположной стороне расположатся помещения для домашних птиц. В центре сделают авиарий - большой вольер для птиц, а также вольеры для альпака и коз.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проект разработан создателем таких общественных пространств в Москве, как Крымская набережная и постройки в Парке Горького. "Новые функции, сеть пешеходных дорожек и современное благоустройство, безусловно, позволят более эффективно использовать это пространство и реализовать новые интересные сценарии для посетителей", - добавил Сергей Кузнецов.

Строители проведут все работы в течение года. Обновленный детский зоопарк планируется открыть весной 2018 года.

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