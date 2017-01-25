ОНФ: цена тендеров на обслуживание сигнализации в школах снизилась на 100%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Активисты московского отделения ОНФ в январе выявили случаи 100-процентного снижения начальной цены в тендерах на обслуживание пожарной сигнализации в столичных школах и детских садах и просят московское управление МЧС разобраться в этой ситуации. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе московского отделения.

"Активисты Московского штаба ОНФ выявили снижение начальной (максимальной) цены контрактов на обслуживание противопожарных систем в школах и детских садах в 2017 году на 75-100%", - отмечается в сообщении.

В связи с этим был направлен запрос в главное управление МЧС по Москве с просьбой разъяснить, возможно ли должным образом обслуживать противопожарные системы в учреждениях образования при подобном снижении цены, отмечается в сообщении. В пресс-службе отделения уточнили, что в тендерах на оказание услуг по обслуживанию противопожарных систем победило 8 организаций.

"Выяснилось, что в ходе закупок начальная (максимальная) цена снизилась на 75-100%, а одна из выигравших компаний перешагнула "нулевую отметку" и готова сама доплатить 45 тыс. рублей за оказываемые ей по контракту услуги. Таким образом, общая сумма контрактов, изначально составляющая 93 млн 970 тыс. рублей, сократилась до 10 млн 93 тыс. рублей", - отмечается в пресс-релизе.

"Считаю, что абсолютно правильно обратили на это внимание, так как вполне возможно, что фирмы, которые выиграли тендеры и готовы сами за это доплачивать, не будут в полной мере уделять внимание обслуживанию систем. Региональное отделение ОНФ возьмет на контроль эту тему", - приводит пресс-служба отделения слова активиста Московского ОНФ Сергея Демина.

В настоящий момент ТАСС не располагает комментариями со стороны столичных властей и МЧС.