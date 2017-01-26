Снег и гололедица ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 26 января будет морозной, ветреной и со снегом, сообщили в Росгидромете. "При переменной облачности ожидается небольшой, местами умеренный снег и гололедица", - уточнил представитель метеослужбы.
Температура воздуха в Москве составит минус 9-11 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов мороза. Ветер западной четверти, 2-7 м/с, к вечеру усиление до 7-12 м/с.
Предстоящей ночью - облачно, снег. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов мороза. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Местами гололедица.
Днем в пятницу пройдет небольшой снег. В Москве будет 1-3 градуса мороза, по области - от 1 до 6 градусов мороза. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.