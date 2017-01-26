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На востоке Москвы в аварии с рейсовым автобусом пострадала женщина

Москва
26 января, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Устанавливается причина аварии
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом на Щёлковском шоссе в районе дома 100. В аварии пострадала женщина, которая направлена в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается.

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