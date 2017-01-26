На востоке Москвы в аварии с рейсовым автобусом пострадала женщина

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом на Щёлковском шоссе в районе дома 100. В аварии пострадала женщина, которая направлена в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается.