Три человека погибли при пожаре в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Два дачных дома сгорели в Одинцовском районе Подмосковья, в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня около 05:00 мск произошел пожар в дачном доме в садовом товариществе "Энергия". После этого огонь перекинулся на второй дом. Пожар локализован, сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП. При пожаре погибли три человека", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, личности погибших и причина пожара устанавливаются.