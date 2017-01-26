Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в районе Солнцево

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в квартире в столичном районе Солнцево. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, спасенные переданы врачам скорой помощи для осмотра.

"Пожар произошел в четверг утром в квартире дома 9 на улице Авиаторов на 10-м этаже. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух человек, после чего ликвидировали пожар", - сказали в пресс-службе.