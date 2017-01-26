Офицер ОМОН застрелился на базе спецподразделения в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Офицер ОМОН застрелился на базе спецподразделения в столичном районе Строгино, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня утром старший лейтенант Росгвардии при заступлении на дежурство получил табельный пистолет Макарова, зашел в помещение вентиляционной камеры, где выстрелил себе в голову. В результате полученного ранения офицер скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работает следственная группа, причина произошедшего устанавливается.