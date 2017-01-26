Около 7 тыс. парковочных мест оборудуют в Новой Москве в этом году

Мосин: возможное исключение дабл-трапа из программы ОИ расценивают как несправедливоеСпорт 26 января, 11:32
Колобков: сборная России стала лидером мирового фехтования за прошедший олимпийский циклСпорт 26 января, 11:28
Колобков: нужно перепроверить пробы всех чемпионов и призеров ОИ 2008 и 2012 годовСпорт 26 января, 11:15
Возбуждено дело по факту массового отравления в ПервоуральскеНовости Урала 26 января, 11:11
Вопрос дальнейшей работы Лебедевой в IAAF решит спортивный судСпорт 26 января, 11:10
СМИ: CRCC построит три станции столичного метро за 23 млрд рублейТранспорт 26 января, 10:52
Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную РоссииСпорт 26 января, 10:47
ГТЛК претендует на 33 млрд рублей бюджетных средств по программе лизинга судов "река-море"Транспорт 26 января, 10:22
Камчатские рыбаки задействуют бульдозер-болотоход для ловли красной рыбыНовости партнеров 26 января, 10:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Новой Москвы рассчитывают в этом году ввести в эксплуатацию не менее 7 тыс. парковочных мест. Об этом журналистам сообщил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Сейчас в деревне Рассказовка строится гараж-стоянка на 843 машины, в деревне Язово - многоэтажная автостоянка открытого типа в составе жилого комплекса на 1210 машиномест, а в деревне Румянцево - многоуровневая автостоянка в составе административного комплекса на 804 автомобиля", - уточнил Жидкин. По его словам, ввод этих объектов запланирован в первом полугодии.
"С учетом парковочных мест, которые в этом году будут создаваться рядом с вводимыми в эксплуатацию торговыми, общественно-деловыми центрами, жилыми комплексами, мы ожидаем прирост парковочных мест в ТиНАО составит около 7 тысяч", - подчеркнул глава департамента.