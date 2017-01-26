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Около 7 тыс. парковочных мест оборудуют в Новой Москве в этом году

Москва
26 января, 11:32 UTC+3
Новые автостоянки строятся в деревнях Рассказовка, Язово и Румянцево
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Новой Москвы рассчитывают в этом году ввести в эксплуатацию не менее 7 тыс. парковочных мест. Об этом журналистам сообщил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Сейчас в деревне Рассказовка строится гараж-стоянка на 843 машины, в деревне Язово - многоэтажная автостоянка открытого типа в составе жилого комплекса на 1210 машиномест, а в деревне Румянцево - многоуровневая автостоянка в составе административного комплекса на 804 автомобиля", - уточнил Жидкин. По его словам, ввод этих объектов запланирован в первом полугодии.

"С учетом парковочных мест, которые в этом году будут создаваться рядом с вводимыми в эксплуатацию торговыми, общественно-деловыми центрами, жилыми комплексами, мы ожидаем прирост парковочных мест в ТиНАО составит около 7 тысяч", - подчеркнул глава департамента.

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