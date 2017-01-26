Подстанцию скорой помощи построят на северо-востоке Москвы к 2018 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство подстанции скорой медицинской помощи № 17 на улице Летчика Бабушкина, в Северо-Восточном административном округе. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Олег Антосенко.

"Подстанция будет рассчитана на 20 машиномест. Общая площадь здания составит 3,9 тыс. квадратных метров. В 3 надземных этажах разместятся кабинеты старшего врача и старшего фельдшера, зал совещаний на 50 человек, кабинет заведующего подстанцией, комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс и комнаты отдыха медицинских бригад", - отметил Антосенко.

Он добавил, что на прилегающей территории создадут открытую автостоянку на 17 автомобилей, а также площадки отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят скамейки и урны.

"Сейчас на участке расположены три нежилых здания и кирпичные гаражи. Они будут снесены. Строительство планируется завершить к началу 2018 года", - уточнил Антосенко.

Он пояснил, что объект возводится за счет средств городского бюджета.