Московский портал "Наш город" возобновит прием жалоб по многоквартирным домам с марта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Прием сообщений на портале "Наш город" о проблемах, связанных с текущим содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирных домах Москвы, будет возобновлен 1 марта. Об этом в четверг на дискуссии в Общественной палате Москвы сообщила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

"Мы не собирались совсем останавливать прием обращений, предупреждали, что это временно. Мы 1 марта планируем возобновить прием сообщений. Суть изменений правил на портале: при обращении с жалобой на проблему в многоквартирном доме нужно будет ввести номер финансового лицевого счета жителя, который каждый знает, оплачивая (счета) за свою квартиру. Мы создадим более удобный классификатор конкретных проблем, касающихся элементов, которые просят привести в порядок, сделать текущий ремонт", - сказал Катаева.

Она отметила, что с 1 февраля на портале начнется тестирование. "Реально мы будем готовы открыть прием с середины февраля", - добавила Катаева.

С ноября 2016 года городской портал по сбору жалоб "Наш город" gorod.mos.ru приостановил прием обращений от москвичей по 39 проблемным темам, в том числе связанным с текущим содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирных домах.