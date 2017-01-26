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Мосгортранс опроверг информацию о наезде автобуса на толпу людей в Медведкове

Москва
26 января, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Ранее некоторые СМИ сообщили, что утром 26 января на северо-востоке Москвы автобус выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находилось более десятка человек
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Городской перевозчик "Мосгортранс" опроверг информацию о том, что утром 26 января автобус въехал в толпу людей в районе Медведково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня утром из-за неудовлетворительного состояния проезжей части в районе станции метро "Медведково" автобус заехал передними колесами на тротуар. В результате произошедшего никто не пострадал, автобус не получил никаких повреждений. Опубликованная в некоторых СМИ информация о въезде автобуса в толпу пешеходов не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что утром 26 января на северо-востоке Москвы автобус выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находилось более десятка человек.

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