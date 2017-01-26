СК устанавливает причину самоубийства сотрудника ОМОН в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту смертельного ранения сотрудника ОМОН в столичном районе Строгино на базе подразделения. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Утром сотрудник ОМОН Росгвардии (старший лейтенант полиции) при заступлении на дежурство получил табельный пистолет. Впоследствии тело офицера было обнаружено в служебном помещении с огнестрельным ранением.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Проверяются различные версии, среди которых неосторожное обращение с оружием и суицид", - сказала Иванова.

Внутреннее расследование проводит и Росгвардия.