СК устанавливает причину самоубийства сотрудника ОМОН в Москве

Спасатели эвакуировали все автомобили и автобусы в районе снежного затора на АлтаеПроисшествия 26 января, 13:05
Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун может запустить альтернативную гоночную сериюСпорт 26 января, 12:57
Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени ЯрыгинаСпорт 26 января, 12:55
Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:38
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS атакеОбщество 26 января, 12:37
Финал конкурса гримеров прошел в МосквеКультура 26 января, 12:33
Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференцийНовости партнеров 26 января, 12:32
Первый в России чемпионат по зимнему серфингу начался на КамчаткеСпорт 26 января, 12:25
Ударить нельзя судить: за и против декриминализации семейных побоевОбщество 26 января, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту смертельного ранения сотрудника ОМОН в столичном районе Строгино на базе подразделения. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Утром сотрудник ОМОН Росгвардии (старший лейтенант полиции) при заступлении на дежурство получил табельный пистолет. Впоследствии тело офицера было обнаружено в служебном помещении с огнестрельным ранением.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Проверяются различные версии, среди которых неосторожное обращение с оружием и суицид", - сказала Иванова.
Внутреннее расследование проводит и Росгвардия.