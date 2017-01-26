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Гендиректор московского автосалона задержан за махинации с договорами комиссии

Москва
26 января, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на юге Москвы директора автосалона и шестерых его работников по подозрению в махинациях с договорами комиссии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ноябре прошлого года в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило заявление о мошенничестве.

"По словам потерпевшей, в сентябре она сдала свой автомобиль на реализацию в один из автосалонов, расположенных на Шипиловской улице. По условиям договора автосалон обязался продать данный автомобиль и выплатить за него денежные средства в установленные сроки, указанные в договоре. Однако по прошествии указанного времени менеджеры автосалона, под различными предлогами ссылаясь на отсутствие директора или проблемы с проведением платежа через банк, всячески откладывали выплату", - рассказала Волк.

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Позже потерпевшая узнала, что ее автомобиль был переоформлен и продан. Ущерб от данных действий составил 780 тысяч рублей.

Полиция установила, что сотрудники автосалона заключали агентские договоры с гражданами, желавшими продать свои машины, однако вырученные деньги владельцам не передавались, машины не возвращались.

"В ходе расследования данного уголовного дела в территориальный отдел полиции поступило 25 аналогичных заявлений. Накануне сотрудниками уголовного розыска УВД юга столицы в помещении автосалона были задержаны 6 сотрудников данной организации, а также уроженец Северо-Кавказского региона, работающий генеральным директором данного автосалона", - уточнила Волк. В ходе обыска была изъята документация и компьютерная техника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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