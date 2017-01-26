Сорок тысяч незаконных мигрантов выдворили полицейские из Москвы в 2016 году

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сорок тысяч мигрантов выдворили полицейские из Москвы за нарушение миграционного законодательства. Об этом в четверг на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве сообщил глава столичной полиции Олег Баранов.
"Количество выявленных преступлений в сфере миграции возросло на 19%. Задокументировано 793 факта организации незаконной миграции и более 1,3 тысяч фактов незаконной постановки на учет иностранных граждан. По материалам Главного управления, за пределы РФ выдворено 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство", - сказал он, отметив, что более 6 тысяч мигрантов выдворены в форме административного выдворения.
"Это позволило на 17% сократить массив преступлений, совершенных иностранцами", - отметил Баранов.