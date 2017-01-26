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Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение

Москва
26 января, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
С 18 часов 26 января до 4 часов 27 января ожидаются снег, сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше, местами метель и гололедица
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ предупреждают москвичей об ухудшении погоды.

"С 18 часов 26 января до 4 часов 27 января в Москве и ТиНАО ожидаются снег, сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше, местами метель и гололедица", - отмечается в сообщении метеослужбы. По данным синоптиков, изменение погоды вызовет очередной циклон.

В связи с усилением ветра автомобилистам лучше не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков, отмечается в сообщении.

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