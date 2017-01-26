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Депутат: подбор участков под храмы в Москве не должен провоцировать протесты

Москва
26 января, 14:12 дата обновления: 26 января, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В настоящее время в столице строятся более 40 православных храмов
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин призвал городские власти и духовенство уделять особое внимание при выборе участков для строительства новых православных храмов, чтобы не провоцировать общегородские протестные кампании.

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Об этом депутат сообщил в ходе заседания профильной секции на Международных рождественских чтениях.

"Наша с вами работа не должна создавать поводов для кампании протеста. Мы не должны допускать объединения локальных "храмофобных" групп с политической оппозицией", - отметил Ресин. "Нам политические "коктейли Молотова" не нужны", - добавил он.

По словам Ресина, в Москве должна быть создана четкая система диалога с жителями. "Внимательное отношение к жителям, и тщательный подбор участка - залог успеха. Надо давать такой участок, который устраивает и Церковь, и общественное мнение", - подчеркнул Ресин.

Он также уточнил, что ни Церковь, ни городские власти не хотят появления конфликтных ситуаций в 2017 году в преддверии муниципальных выборов и мэра города. Ресин напомнил, что в настоящее время в столице строятся более 40 православных храмов.

Строительство храмов в 2017 году

Программа строительства православных храмов в Москве продолжится в 2017 году, - начнется строительство не менее 10 церквей, сообщил Ресин.

"Храмы должны соответствовать облику златоглавой Москвы, поэтому они должны строиться по индивидуальным проектам, они должны быть украшением архитектурного облика города. В 2017 году мы наметили начать строительство еще 10-12 храмов, помимо уже строящихся церквей", - сказал Ресин. Он подчеркнул, что храмы будут строиться в том числе и в Новой Москве.

Всего, по словам Ресина, городские власти и Церковь обсуждали строительство храмов на 112 участках, однако после всех необходимых согласований, их число снизилось до 62. При этом по 14 участкам уже идет оформление документации.

Ресин также отметил, что сравнению с предыдущими годами изменились требования к параметрам храма. Теперь участок, на котором он расположен, должен быть не менее 0,6 га, а сам строящийся храм должен вмещать не менее 500 прихожан.

"Сегодня храмы настолько востребованы, что построенные храмы на 200 человек оказываются переполненными", - подчеркнул Ресин.

По его словам, за семь лет реализации программы в Москве построен 41 храм и еще 47 храмов находятся в стадии строительства.

 

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