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Собянин назвал 2016 год в Москве самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки

Москва
26 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По словам мэра, главная причина заключается в том, что "изменяется политическая, экономическая, социальная ситуация в стране и в городе"
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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Прошедший 2016 год в российской столице был самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки за современную историю Москвы. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.

"В прошедший год действительно произошли позитивные изменения. И можно сказать, что этот год был самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки за всю современную историю Москвы. Этому есть свои причины. Главная заключается в том, что изменяется политическая, экономическая, социальная ситуация в стране и в городе", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что положительные изменения появились после того, как вопросами миграции и наркоконтроля начала заниматься системно одна структура, взаимодействуя со своими подразделениями.

Также, по словам градоначальника, в городе произошла декриминализация торговли благодаря сносу незаконных строений, ликвидации оптовых рынков и наведению порядка в торговых центрах на основе криминальной карты. Мэр отметил, что необходимо навести порядок в сфере таксомоторных перевозок, поскольку в городе число такси увеличилось в 10 раз с 7 до 70 тысяч. Он сообщил, что в прошлом году был рекордным объем поступлений в городской бюджет от патентов мигрантов.

Также мэр рассказал, что правоохранители успешно обеспечили безопасность при проведении массовых мероприятий в городе. "Только московские фестивали за этот год посетило 75 миллионов человек", - уточнил он.

Говоря о задачах на 2017 год, Собянин подчеркнул, что правоохранители должны и дальше поддерживать порядок в городе во время митингов и шествий в преддверии муниципальных выборов и выборов президента.

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