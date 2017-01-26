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Средняя сумма взятки в Москве в 2016 году превысила 2 млн рублей

Москва
26 января, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В 2016 году преступлений коррупционной направленности выявлено на 17 % больше, чем в 2015 году
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Средняя сумма взяток в Москве в прошлом году выросла в 2,5 раза и составила более 2 млн рублей. Об этом сообщил на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве глава столичной полиции Олег Баранов.

"Средняя сумма взятки возросла в 2,5 раза и превысила 2 млн рублей", - сказал он. Баранов также сообщил, что в 2016 году преступлений коррупционной направленности выявлено на 17 % больше, чем в 2015 году.

В 2015 году, как сообщалось ранее, средняя сумма взяток в столице превышала 650 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом также почти вдвое. Тогда в московской полиции заявили, что это в 3,5 раза больше, чем в среднем по России.

Накануне заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области Александр Бутковский также сообщил о значительном росте средней суммы взятки должностному лицу в Подмосковье - сразу в 3,5 раза. По его данным, озвученным на круглом столе в Мособлдуме, средняя сумма взятки за прошлый год возросла в 3,5 раза и составила свыше 1 миллиона рублей.

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