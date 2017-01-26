Сильный снег и метель ожидаются в ближайшие сутки в Подмосковье

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сильный снег и метель ожидаются в ближайшее время в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайшие три часа сегодня с сохранением на ночь и утро пятницы, 27 января, по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: сильный снег, метель, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 м/ с", - сказали в ведомстве.

Спасатели просят жителей Подмосковья быть аккуратными и внимательными на дорогах, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, советуют обходить шаткие строения.