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Сильный снег и метель ожидаются в ближайшие сутки в Подмосковье

Москва
26 января, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Спасатели просят жителей Подмосковья быть аккуратными и внимательными на дорогах
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сильный снег и метель ожидаются в ближайшее время в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайшие три часа сегодня с сохранением на ночь и утро пятницы, 27 января, по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: сильный снег, метель, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 м/ с", - сказали в ведомстве.

Спасатели просят жителей Подмосковья быть аккуратными и внимательными на дорогах, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, советуют обходить шаткие строения.

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