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Создание миграционных подразделений в Москве завершится в ближайшее время

Москва
26 января, 15:34 UTC+3
Замглавы МВД Александр Горовой поблагодарил мэрию Москвы за своевременную помощь
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Замглавы МВД Александр Горовой поручил руководству столичной полиции завершить формирование миграционных и антинаркотических подразделений главка в ближайшие недели. Об этом он сообщил на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве.

"Интегрирование федеральной миграционной службы, службы наркоконтроля надо завершить в течение ближайших недель", - сказал он.

Также заместитель главы министерства поблагодарил мэрию Москвы за своевременную помощь.

"Я благодарю за помощь, которую мэрия оказала нам, когда стало тяжело подразделениям по миграции. Практически безвозмездно сегодня личный состав размещен в деревне Сахарово и в ближайшее время необходимо снять там все вопросы - речь идет об организации личного состава и создании всех условий для приема, в том числе иностранных граждан", - сказал Горовой.

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