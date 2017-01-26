Депутат: Москва может поделиться с регионами опытом решения транспортных проблем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Михаил Старшинов ("Единая Россия") предложил провести всероссийскую конференцию для обмена опытом между столицей и регионами по решению транспортных проблем городов.

"Недавно была обнародована статистика за 2016 год по ситуации с аварийностью на столичных дорогах. Согласно официальным данным, количество ДТП в Москве сократилось на 46% по сравнению с уровнем 2010 года, несмотря на то что территория города увеличилась почти в 2,5 раза, а зарегистрированных машин стало больше на 1 млн", - сказал парламентарий сегодня журналистам.

По его мнению, эти показатели "говорят сами за себя: эффективность и результаты работы налицо". "Считаю, что опыт столичных властей в сфере профилактики ДТП, а также борьбы с пробками может и должен быть востребован в других городах России при всей разнице в масштабе, финансовых возможностях и иной специфике", - отметил Старшинов.

"В связи с этим, на мой взгляд, руководство Москвы могло бы выступить с инициативой о проведении в обозримом будущем всероссийской практической конференции", - считает политик. В ходе такого форума можно было бы обсудить не только совершенствование транспортной инфраструктуры как таковой, но и вопросы межведомственного взаимодействия, технические наработки, внедрение различного рода автоматизированных систем, полагает он.

"Уверен, что депутаты Госдумы будут готовы принять участие в подобной дискуссии и к взаимодействию с регионам, если по ее итогам потребуется корректировка федерального законодательства", - заключил Старшинов.

25 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва по числу и продолжительности заторов на дорогах переместилась с первого на пятое место в мире. По его словам, количество ДТП снизилось почти наполовину, потеря времени из-за трафика сократилось почти на четверть.