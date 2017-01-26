Бесплатные уроки конькобежного спорта начались на катках в трех московских парках

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бесплатные занятия по конькобежному спорту стартовали на катках в парках "Фили", "Никулино" и "50-летия Октября" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе парка культуры и отдыха "Фили".

"На катках парков "Фили", "Никулино" и "50-летия Октября" проходят бесплатные занятия по конькобежному спорту для всех желающих. Каждые выходные профессиональные спортсмены будут делится опытом и подробно объяснять технику правильного катания на коньках, а самым продвинутым помогут отточить свое мастерство и исправить возможные ошибки", - сказали в пресс-службе.

Проект подготовлен совместно с Московской Федерацией конькобежного спорта, ГКУ "Мосгорпарк" и департаментом спорта и туризма Москвы.

Занятия рассчитаны на взрослых и детей от 10 лет. Вход на каток и прокат оплачиваются по стандартному тарифу.

Занятия в парке "Фили" проходят по воскресеньям с 11:00 до 12:00 мск, в парке "50-летия Октября" и "Никулино" - по субботам с 11:00 до 12:00 мск.