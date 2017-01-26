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Ухудшение погодных условий может привести к осложнению дорожной ситуации в Москве

Москва
26 января, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По данным подмосковного главка МЧС, в области также ожидается сильный снег, местами метель и усиление ветра
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий может привести к осложнению дорожной ситуации в Москве вечером 26 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Транспортный комплекс Москвы предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в Москве. С 17:00 мск 26 января до 10:00 мск 27 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, усиление ветра с порывами до 17 м/с. В данных погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов", - говорится в сообщении.

Транспортный комплекс Москвы готов к работе в непростых погодных условиях. "Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения пользоваться городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - отметили в пресс-службе.

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели и усилении ветра в столице. В главке отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

По данным подмосковного главка МЧС, в области также ожидается сильный снег, местами метель и усиление ветра.

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