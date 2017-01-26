Более 10 тыс. единиц снегоуборочной техники в течение ночи выйдут на улицы Москвы 

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. единиц специализированной техники и около 35 тыс. рабочих задействованы в уборке столицы от снега. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"Специализированная техника в 22:00 мск вышла на сплошное прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", - сказал Пергаменщик.

По его словам, еще один выход техники начнется в 5:00 мск пятницы. "Коммунальные службы взяли под особый контроль уборку от снега тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, ТПУ", - добавил пресс-секретарь.

Атлантический циклон принес в Москву снегопад и метель. Штормовое предупреждение синоптиков Гидрометцентра действует в столице до утра пятницы.