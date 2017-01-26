Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль в результате ДТП упал в Москва-реку в центре столицы, девушка-водитель была спасена сотрудниками МЧС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Два автомобиля столкнулись на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала. В результате удара одна из машин пробила парапет набережной и упала в Москва-реку. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из воды девушк-водителя, в автомобиле больше никого не было", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшая передана врачам скорой помощи. Для подъема автомобиля из воды вызван специальный кран МЧС. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники ДПС. Сведения о пострадавших уточняются.