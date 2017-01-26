Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы

Москва
26 января, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Сотрудникам МЧС удалось спасти девушку, которая находилась в упавшем автомобиле
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль в результате ДТП упал в Москва-реку в центре столицы, девушка-водитель была спасена сотрудниками МЧС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Два автомобиля столкнулись на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала. В результате удара одна из машин пробила парапет набережной и упала в Москва-реку. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из воды девушк-водителя, в автомобиле больше никого не было", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшая передана врачам скорой помощи. Для подъема автомобиля из воды вызван специальный кран МЧС. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники ДПС. Сведения о пострадавших уточняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
2
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
5
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
Темы дня
Реклама