Москва "выполнила" месячную норму по осадкам досрочно

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Снегопад, который обрушился на Москву накануне вечером, добавил в "копилку" еще 10% месячной нормы осадков. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, таким таким образом, с начала января в городе выпало 42 мм осадков.
"На метеостанции ВДНХ накануне выпало 4 мм. Всего же с начала января зафиксировано 100% месячной нормы. Таким образом, она "выполнена" досрочно", - отметил представитель метеослужбы. По данным синоптиков, в оставшиеся дни января ожидается небольшой снег.
Ранее пресс-секретарь заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик сообщил журналистам, что в уборке столицы от снега задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и около 35 тыс. рабочих.
Спецтехника в 22:00 и 5:00 мск выходила на сплошное прометание улично-дорожной сети Москвы на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами.