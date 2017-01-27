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Банда грабителей в Подмосковье похитила у бизнесмена почти 8 кг золота

Москва
27 января, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Общая стоимость украденных изделий составила 10 млн рублей
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали участников этнической группы, которая специализировалась на кражах и грабежах в Подмосковье. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова, у задержанных изъято три единицы огнестрельного оружия.

"Подозреваемые в серии разбойных нападений и ограблениях предпринимателей, а также кражах из квартир задержаны сотрудниками угрозыска в ходе оперативных мероприятий. Ими оказались четверо москвичей, трое из которых ранее судимы", - сказала Петрова.

По данным полиции, одно из последних нападений грабители совершили в подмосковном городе Люберцы, где в ходе нападения похитили у предпринимателя сумку с полуфабрикатами золотых изделий весом 7,5 кг на общую сумму 10 млн рублей.

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