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Ипотека стала самым быстрорастущим кредитным направлением в Москве в 2016 году

Москва
27 января, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Интерес москвичей к жилищным кредитам в 2016 году может быть связан с действовавшей федеральной программой субсидирования ипотечной ставки
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ипотека стала самым быстрорастущим кредитным направлением в Москве по итогам 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

"По итогам прошлого года ипотечное кредитование стало самым быстрорастущим кредитным направлением в Москве, увеличившись за год более чем на 16%", - сказали в пресс-службе.

По данным Банка России, на 1 декабря 2016 года объем выданных жилищных кредитов в столице составил 496,5 млрд руб., из которых более 491 млрд руб. пришлось на ипотечное кредитование.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников связывает увеличившийся в 2016 году интерес москвичей к жилищным кредитам с действовавшей федеральной программой субсидирования ипотечной ставки.

"Программа позволила различным категориям граждан взять ипотечный кредит для приобретения жилья по льготным ставкам. Банки-участники программы смогли предложить емкому столичному рынку актуальные, выгодные и поэтому оказавшиеся востребованными населением кредитные продукты, которых пока не хватает на рынке потребительского кредитования для его активизации", - отметил Решетников.

В пресс-службе департамента подчеркнули, что "бурный рост жилищного кредитования в Москве наблюдался в 2016 году на фоне общего снижения интереса населения к другим видам кредитования, сократившимся за этот же период на 3,6%".

При этом, отметили в ведомстве, сбережения столичного населения в банках в 2016 году продолжали увеличиваться. На 1 декабря 2016 года объем средств на вкладах физических лиц составил в Москве более 8,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с 1 декабря 2015 года на 7,5%.

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