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Электрички опаздывают на Савеловском направлении МЖД

Москва
27 января, 10:09 UTC+3
В настоящий момент принимаются меры, чтобы восстановить график движения пригородных поездов
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Савеловский вокзал

Савеловский вокзал

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пригородные поезда следуют с увеличенными интервалами на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

 "Сегодня в 06:32 мск на остановочном пункте Яхрома Савеловского направления Московской железной дороги по техническим причинам остановился пригородный электропоезд №6401, следовавший из Дмитрова в Москву. Для продолжения поездки пассажирам предложили пересесть на попутные поезда. Чтобы движение на данном участке не прерывалось, другие электрички по возможности объезжали остановившийся состав по соседним путям", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время несколько электропоездов по направлению в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами.

"Информация о том, что на станции Яхрома произошел обрыв контактного провода, появившаяся в СМИ и распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе, заверив, что "диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее ввести в график пригородные поезда Савеловского направления, а также уменьшить интервал опоздания задержанных электричек до минимума".

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