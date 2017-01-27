Электрички опаздывают на Савеловском направлении МЖД

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пригородные поезда следуют с увеличенными интервалами на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"Сегодня в 06:32 мск на остановочном пункте Яхрома Савеловского направления Московской железной дороги по техническим причинам остановился пригородный электропоезд №6401, следовавший из Дмитрова в Москву. Для продолжения поездки пассажирам предложили пересесть на попутные поезда. Чтобы движение на данном участке не прерывалось, другие электрички по возможности объезжали остановившийся состав по соседним путям", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время несколько электропоездов по направлению в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами.

"Информация о том, что на станции Яхрома произошел обрыв контактного провода, появившаяся в СМИ и распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе, заверив, что "диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее ввести в график пригородные поезда Савеловского направления, а также уменьшить интервал опоздания задержанных электричек до минимума".