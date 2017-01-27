Более 20 станций МЦК к лету оборудуют вендинговыми автоматами с напитками и закусками

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами - бинтами, пластырями, масками и так далее - появятся к лету на транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"На 22 станциях планируется установить в общей сложности 88 аппаратов. Они появятся в том числе на тех, где можно сделать пересадку на метро, например на Автозаводской, Дубровке, Владыкине и других", - уточняется в сообщении.

На каждом из 22 ТПУ планируется установить по 4 автомата. Сначала в аппаратах можно будет купить только холодные и горячие напитки, закуски и аптечные принадлежности. В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен.

Аукцион на право размещения вендинговых аппаратов планируется начать в марте, а договор с победителем заключат в апреле. Первые мобильные торговые точки должны появиться на станциях МЦК уже к лету.

Всего на Московском центральном кольце работает 31 станция. Часть ТПУ находится в ведении ОАО "РЖД", их также планируют оборудовать вендинговыми аппаратами в этом году.