Вестибюли нескольких станций метро Москвы будут закрыты в выходные

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказали в пресс-службе.

С 22:00 мск пятницы, 27 января, до открытия метрополитена в понедельник, 30 января, для пассажиров будут закрыты южный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки", южный вестибюль станции "Нахимовский проспект".

С 02:00 мск субботы, 28 января, до открытия метрополитена в понедельник, 30 января, для пассажиров будут закрыты вестибюль станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, северный вестибюль станции "Сходненская". Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

До 31 декабря 2017 года закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции "Полежаевская". Вход и выход - через западный вестибюль. До 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская". Вход и выход - через восточные вестибюли.