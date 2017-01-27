Движение электричек на Савеловском направлении МЖД введено в график

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе дороги.
"Электрички отправляются в рейсы по расписанию", - сказали в пресс-службе.
Утром по техническим причинам осуществил незапланированную остановку пригородный поезд, следовавший из Дмитрова в Москву. Для продолжения поездки пассажирам предложили пересесть в попутные поезда. На этом участке железнодорожники временно организовали движение других электричек по соседним путям.
"Информация о том, что на станции Яхрома произошел обрыв контактного провода, появившаяся в СМИ и распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Впоследствии состав, осуществивший незапланированную остановку, самостоятельно проследовал до Москвы", - уточнили в пресс-службе.