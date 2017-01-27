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Сотрудники МЧС спасли 16 рабочих из горящего здания на западе Москвы

Москва
27 января, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Пожар произошел в 11:20 мск на Мосфильмовской улице
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 16 рабочих при пожаре в подвале строящегося элитного дома на западе Москвы, пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, всего из здания было эвакуировано 140 человек.

Пожар произошел в подвале новостройки на Мосфильмовской улице в 11:20 мск. По данным сотрудников МЧС, в здании загорелся утеплитель.

"В ходе ликвидации пожара спасено 16 человек, один из них передан врачам скорой для оказания помощи. Пожар полностью ликвидирован, всего из здания была проведена эвакуация 140 человек", - сказали в пресс-службе.

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