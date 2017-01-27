Сотрудники МЧС спасли 16 рабочих из горящего здания на западе Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 16 рабочих при пожаре в подвале строящегося элитного дома на западе Москвы, пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, всего из здания было эвакуировано 140 человек.

Пожар произошел в подвале новостройки на Мосфильмовской улице в 11:20 мск. По данным сотрудников МЧС, в здании загорелся утеплитель.

"В ходе ликвидации пожара спасено 16 человек, один из них передан врачам скорой для оказания помощи. Пожар полностью ликвидирован, всего из здания была проведена эвакуация 140 человек", - сказали в пресс-службе.