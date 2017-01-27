Власти Москвы ищут подрядчика для благоустройства набережной реки Сходни

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Москвы определят в ходе открытого конкурса подрядчика, который займется благоустройством и озеленением набережной вдоль правого берега реки Сходня на северо-западе города. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
"Согласно документации, подрядчику предстоит подготовить проект благоустройства, транспортных решений, освещения, озеленения, мощения и созданию объектов притяжения. На территории должно быть создано полноценное общественное пространство, интегрированное в городскую среду, предназначенное для всесезонного отдыха горожан", - говорится в сообщении.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,5 млн рублей.
Согласно конкурсной документации, на территории набережной будет упорядочена дорожно-тропиночная сеть, обеспечен удобный доступ к территории, повышен уровень безопасности за счет разделения велосипедных и пешеходных потоков, а также создания функционального освещения, обустройства элементов навигации.
Кроме того, на площадке предстоит предусмотреть возможность обеспечения организации фестивальных мероприятий.
В 2016 году был выполнен первый этап благоустройства набережной в сквере на левом берегу реки Сходни на участке от Волоколамского шоссе до Рижского направления МЖД. В ходе работ были обустроены газон и дорожно-тропиночная сеть, удалены сухостойные и аварийно-опасные деревья и кустарники.