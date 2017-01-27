Москвичи стали чаще сообщать о хищных птицах в черте города

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пернатые хищники все чаще стали появляться в Москве, как считают орнитологи, это связано с нехваткой пищи за городом. Вместе с тем ветеринары предупреждают, что подбирать этих птиц небезопасно, так как они могут быть источниками некоторых заболеваний. Об этом сообщили в пятницу в столичном комитете ветеринарии.

"В последнее время в ветеринарные клиники все чаще поступает информация о том, что москвичами в черте города были замечены хищные птицы. Вначале думали на любителей, которые держат их в квартире и периодически выпускают летать. Однако новости то и дело приходят из разных районов столицы. Орнитологи говорят, что хищники перебираются в мегаполис из-за трудностей с пропитанием зимой. Голод их гонит в город", - отмечается в сообщении.

Как говорится на сайте, подтверждением стал пернатый пациент, которого принесли на прием на станцию по борьбе с болезнями животных Юго-Западного округа Москвы. По словам посетителя, хищная птица была подобрана на улице и не оказывала сопротивления. Ветеринар определил, что это ястреб-перепелятник, окольцовки на лапах у него не было. Птица поступила в шоковом состоянии с истощением средней степени тяжести. Врач зафиксировал черепно-мозговую травму и незначительные повреждения кожных покровов.

В клинике была проведена противошоковая терапия, назначен покой и искусственное кормление. На помощь ястребу пришли из Общества любителей хищных птиц, которое занимается содержанием и дрессировкой. Они смогли оперативно найти новый дом для "гостя из леса", где он быстро пошел на поправку и спустя неделю был выпущен обратно в природу.

"Подбирать диких птиц с улицы небезопасно, так как они могут быть источниками таких заболеваний, как грипп птиц, орнитоз и сальмонеллез. В случае необходимости помочь птице, в первую очередь нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Если такой возможности нет, то любой контакт следует проводить аккуратно, соблюдая меры личной гигиены", - отмечается в сообщении.