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Количество погибших на дорогах России уменьшилось в 2016 году на 12%

Москва
27 января, 14:14 дата обновления: 27 января, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Глава ГИБДД Виктор Нилов отметил, что в прошлом году значительно улучшилась ситуация с обеспечением безопасности на дорогах детей и пешеходов
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Виктор Нилов

Виктор Нилов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество погибших на дорогах России, по предварительным данным, в 2016 году снизилось на 12% в сравнении с 2015 годом. Об этом в пятницу на совещании по подведению итогов работы Госавтоинспекции России сообщил глава ГИБДД Виктор Нилов.

"Предварительные данные свидетельствуют о сохраняющихся положительных тенденциях в состоянии безопасности дорожного движения. В условиях ежегодного возрастания автомобильного парка уменьшились основные показатели аварийности - количество ДТП на 6,1%, раненых на 5%. Но главное - сократилось число погибших более чем на 12%", - сказал он.

Также Нилов отметил, что в прошлом году значительно улучшилась ситуация с обеспечением безопасности на дорогах детей и пешеходов.

"В прошедшем году более чем на 18% снизилось как общее число погибших, так и показатели смертности на пешеходных переходах - на 18,2%. Количество происшествий с участием детей уменьшилось на 1,8%, число погибших - на 4,7%", - сказал он, отметив, что федеральные автодороги становятся безопаснее, там на протяжении трех лет сокращается число погибших.

Вместе с тем, глава ГИБДД напомнил, что в прошлом году вопросы безопасности дорожного движения стали предметом для обсуждения на заседании президиума Госсовета, а также Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Принятые на них решения во многом определили приоритеты, а также поставили задачи на 2017 год", - сказал Нилов.

Аварии по вине водителей

ГИБДД зафиксировало двукратный рост количества ДТП по вине водителей автобусов в 2016 голу по сравнению с 2015 годом, отметил Нилов.

"Вместе с тем, последние трагические происшествия ярко высвечивают недостатки и пробелы в их организации. Приведу несколько цифр. В прошлом году практически в два раза возросло количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, перевозящих пассажиров для собственных нужд", - сказал он.

По его словам, более трети ДТП совершены перевозчиками, не имеющими статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя.

"Считаем, что необходим пакет дополнительных мер, делающих нарушения при оказании транспортных услуг экономически невыгодными. А это очень серьезная задача и решать ее необходимо оперативно", - заключил Нилов.

Безопасность детей

Также глава ГИБДД сообщил, что в России появятся центры по профилактике дорожно-транспортного травматизма, где дети смогут научиться соблюдать правила дорожного движения.

"В рамках исполнения поручений, данных по итогам заседания президиума Госсовета во взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков, начата работа по созданию центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также стационарных или мобильных детских автоплощадок на территориях образовательных организаций в субъектах России", - сказал Нилов.

Также в ходе совещания было отмечено, что подобные центры могут появится и на базе Всероссийских детских центров в Приморском и Краснодарском краях, Республике Крым.

В совещании под председательством первого заместителя главы МВД Александра Горового приняли участие руководители профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы, федеральных органов исполнительной власти

 

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