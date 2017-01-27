Метро Москвы опровергло информацию о получении сотрудником подземки тяжелой травмы

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о том, что сотрудник подземки в ходе ремонтных работ на эскалаторе получил тяжелую травму головы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе метро.
"Сообщение ряда средств массовой информации о том, что работник Московского метрополитена "проломил череп при падении" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ночь на 27 января у одного из сотрудников метро резко ухудшилось самочувствие при обслуживании эскалатора, что спровоцировало падение. "В результате был диагностирован ушиб мягких тканей теменной области, а не "перелом черепа", как об этом говорится в сообщении", - отметил сотрудник пресс-службы.
От госпитализации рабочий отказался, вновь приступив к исполнению должностных обязанностей.