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Январь в Москве завершится морозной погодой

Москва
27 января, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Усиление холодов ожидается 30 января
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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Начало следующей недели в Москве вновь будет морозным, хотя и не экстремально. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, антициклон заявит о себе уже в воскресенье вечером повышением атмосферного давления, усиление холодов ожидается в понедельник, 30 января.

"По прогнозам, в ночь на понедельник в столице подморозит до минус 10 - минус 12 градусов по области будет от 10 до 15, местами на востоке региона - до 20 градусов мороза", - отметил представитель метеослужбы. Будет солнечно.

Во вторник, 31 января, мороз усилится - ночью будет до 12-17 градусов ниже нуля, днем - минус 8 - минус 13 градусов. В среду, 1 февраля, столбики термометров начнут подниматься - ночью будет минус 10 - минус 15 градусов, днем - уже минус 3 - минус 8 градусов. Местами возможен небольшой снег. Затем мороз будет ослабевать - ночью до минус 5 градусов, днем - до 1 градуса мороза.

По предварительным расчетам, холода могут вернуться во второй декаде последнего зимнего месяца.

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