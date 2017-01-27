В Москве задержан обвиняемый в даче $ 1,5 тыс. взятки сотруднику ГИБДД

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи задержали обвиняемого в даче взятки в размере $1,2 тыс. и 15 тыс. рублей сотруднику ГИБДД за несоставление административного протокола. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, 21 января Галямдин в служебном автомобиле, припаркованном вблизи жилого дома по улице Садовая-Спасская в городе Москве, передал командиру взвода 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве взятку в виде денежных средств в размере $1,2 тысяч и 15 тысяч рублей", - сообщила она.

По данным СК, взятка предназначалась за несоставление протокола о невыполнении водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также дальнейшее непривлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции отказался от предложенной ему взятки, отметила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса обвиняемый не признал вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.