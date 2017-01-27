Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 300 рептилий и насекомых изъяли у пассажира из Дубая в Домодедове

Москва
27 января, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
На таможенном посту были обнаружены ящерицы, хамелеоны, тараканы, жуки и сверчки
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Крупную партию рептилий и насекомых из Дубая изъяли на таможенном посту московского аэропорта Домодедово. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

"В ходе таможенного досмотра спортивного рюкзака были обнаружены 285 живых существ - ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков, сверчков. Все они находились в пластиковых коробках и ампулах. Вследствие неправильных условий транспортировки 12 особей погибло", - говорится в сообщении таможенной службы.

По словам задержанного, рептилий и насекомых он купил на местном рынке за $150.

В настоящее время животные переданы в Московский зоопарк для восстановления после длительного перелета. Специалисты проводят экспертизы, которые определят, подпадают ли эти рептилии и насекомые под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США
4
Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама