Почти 300 рептилий и насекомых изъяли у пассажира из Дубая в Домодедове

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Крупную партию рептилий и насекомых из Дубая изъяли на таможенном посту московского аэропорта Домодедово. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

"В ходе таможенного досмотра спортивного рюкзака были обнаружены 285 живых существ - ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков, сверчков. Все они находились в пластиковых коробках и ампулах. Вследствие неправильных условий транспортировки 12 особей погибло", - говорится в сообщении таможенной службы.

По словам задержанного, рептилий и насекомых он купил на местном рынке за $150.

В настоящее время животные переданы в Московский зоопарк для восстановления после длительного перелета. Специалисты проводят экспертизы, которые определят, подпадают ли эти рептилии и насекомые под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.