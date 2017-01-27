МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы в 2016 году добилась выплаты долгов по зарплате на 2,5 млрд рублей. Как сообщили в столичной прокуратуре, за прошедший год было выявлено более 10,9 тыс. нарушений законодательства об оплате труда.

"Всего за 2016 год мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму более 2,5 млрд рублей", - отметили в столичной прокуратуре.

Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено 41 уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"). Прокуроры внесли работодателям более 1,2 тыс. представлений, после чего 942 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлению прокуроров свыше 730 должностных и юридических лиц - к административной ответственности. Кроме того, прокуроры подали в суды более 2,7 тыс. заявлений о взыскании зарплаты на 332,8 млн рублей.

В прокуратуре Москвы продолжает действовать межведомственная рабочая группа по защите прав граждан на своевременную выплату зарплаты, пенсий и социальных пособий, которая ежеквартально обсуждает причины случаев несвоевременности оплаты труда и дополнительные меры для погашения задолженности.

По данным Мосгорстата, задолженность по оплате труда снизилась со 167,6 млн рублей в 2016 году, на 1 января 2017 года составила 13,6 млн рублей.