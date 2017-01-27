Собянин одобрил планы благоустройства двух округов Москвы

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы благоустройства Центрального и Северного административных округов столицы. Об этом градоначальник сообщил в своем микроблоге в Twitter. В частности, планируется привести в порядок дворы, территории школ и парки.
"Одобрил планы благоустройства Центрального и Северного округов. Улучшим состояние десятков дворов и территорий образовательных учреждений. На севере столицы появятся три новых небольших парка", - написал мэр.
Одобрил планы благоустройства Центрального и Северного округов. Улучшим состояние десятков дворов и территорий образовательных учреждений— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 января 2017 г.