Движении поездов на серой линии московского метро входит в график после сбоя

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро выход в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Были увеличены интервалы в сторону центра из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении. В данный момент движение осуществляется согласно графику.

8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Движение осуществляется согласно графику. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 января 2017 г.

Накануне сбой в движении поездов также произошел на Филевской линии метро.