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Движении поездов на серой линии московского метро входит в график после сбоя

Москва
30 января, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Интервалы движения были увеличены из-за инцидента с пассажиром
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро выход в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Были увеличены интервалы в сторону центра из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении. В данный момент движение осуществляется согласно графику.

Накануне сбой в движении поездов также произошел на Филевской линии метро.

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