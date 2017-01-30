Движении поездов на серой линии московского метро входит в график после сбоя

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро выход в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.
"8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Были увеличены интервалы в сторону центра из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении. В данный момент движение осуществляется согласно графику.
8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Движение осуществляется согласно графику.— Московское метро (@MetroOperativno) 30 января 2017 г.
Накануне сбой в движении поездов также произошел на Филевской линии метро.