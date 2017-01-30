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Площадь Фиделя Кастро появится в Москве в районе Сокол

Москва
30 января, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Имя команданте могли также получить 2 проектируемых проезда в Северном Медведкове
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Одну из площадей столицы планируется назвать именем Фиделя Кастро. Такое решение приняла городская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц, сообщил ТАСС источник в мэрии столицы.

В мэрии отметили, что имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц. Рядом расположена улица Альенде, названная в честь президента Чили. Сальвадор Альенде был другом Фиделя Кастро.

В столице также есть улица, названная именем президента Венесуэлы Уго Чавеса, которая расположена в Хорошевском районе.

Отмечается, что имя лидера Кубинской революции могли получить и 2 проектируемых проезда в Северном Медведкове.

Команданте скончался на 91-м году жизни 26 ноября прошлого года.

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