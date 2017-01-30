Капремонт 100 вагонов проведут в этом году в московском метро

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сто вагонов обновят в этом году в столичном метрополитене, сообщает мэрия Москвы. Запуск будет проходить поэтапно, начиная со второго квартала.
"В ходе работ планируется повысить надежность подвижного состава, создать более комфортные условия для пассажиров и машиниста, а также улучшить внешний вид составов. Кроме того, в вагонах заменят тележки, которые обеспечивают плавность хода. В салонах установят антивандальные сиденья и поручни, органично вписывающиеся в общий дизайн, отделка интерьера будет выполнена с помощью современных негорючих материалов",- отмечается в сообщении.
Капремонт подвижного состава в московском метро проводится регулярно. На сегодняшний день подземка обслуживает свыше 5,5 тыс. вагонов
Вагонный парк метро Москвы планируется обновить почти на 60% к 2020 году. В 2017 году в эксплуатацию введут 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва". Они будут курсировать по Таганско-Краснопресненской линии. Уже в марте будет запущен первый поезд с пассажирами.
Поезда "Москва" оснащены точками для зарядки гаджетов, а также интерактивные панели, с помощью которых можно найти нужную станцию, проложить маршрут и рассчитать время в пути.